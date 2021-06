Relax tra Ponza e Gaeta per il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi con la moglie Gaia e la showgirl Alessia Marcuzzi

Ha scelto il litorale pontino per trascorrere qualche giorno di relax prima di rituffarsi nella nuova avventura alla guida dell'Inter, campione d'Italia in carica. A bordo di uno yacht noleggiato per l'occasione, il tecnico piacentino Simone Inzaghi insieme alla moglie Gaia Lucariello ha prima fatto rotta verso Ponza e l'incantevole Palmarola. C'era anche la sua ex Alessia Marcuzzi con il nuovo compagno e il figlio Tommaso nato dalla relazione tra la showgirl e l'ex allenatore della Lazio.

Nella giornata di domenica la barca ha poi attraccato al molo della Base Nautica "Flavio Gioia" di Gaeta, dove non senza un pizzico di sorpresa è spuntata la tradizionale tiella di polpo donata dal locale "Andale". A consegnarla il titolare Salvatore Ferro, che insieme al fratello Lino gestisce da luglio 2020 l'attività in via Lungomare Caboto. A raccontare il curioso episodio è proprio Salvatore: «Ho saputo che c'era la barca ormeggiata al Flavio Gioia e quindi mi sono diretto lì nel momento in cui stavano mangiando. Ho fatto loro anche una battuta, che ero arrivato cioé al momento giusto per l'aperitivo. Inzaghi si è subito alzato venendomi incontro. La tiella già la conoscevano e appena l'ho consegnata a lui l'ha messa subito a tavola ed è stato il primo piatto che hanno assaggiato», sorride il giovane operatore di Gaeta.