Regionali, la provincia di Latina fa il pieno, sei consiglieri: tre a FdI, uno a Forza Italia e Lega e uno al Pd

Una vera e propria pattuglia di consiglieri regionali pontini alla Pisana. Sono sei i consiglieri eletti: tre per Fratelli d'Italia, che è il primo partito in provincia, uno per Forza Italia e uno per la Lega, infine uno che siederà sui banchi dell'opposizione di centrosinistra e che va al Partito democratico.

I consiglieri di Fdi sono Enrico Tiero , mister preferenze indiscusso con oltre 11.000 voti, seguito da Elena Palazzo e Vittorio Sambucci . Per Forza Italia entra l'ex sindaco di Gaeta, il secondo dei più votati in provincia, Cosmo Mitrano , per la Lega un altro votatissimo, il consigliere regionale uscente di Latina Angelo Tripodi . Il centrosinistra pontino avrà un solo consigliere, anche in questo caso un consigliere regionale uscente, Salvatore La Penna del Partito democratico.

I seggi sono stati già assegnati ufficialmente dal Ministero dell'Intero, ma mancando ancora lo scrutinio di sei sezioni, viene specificato che si tratta di un riparto provvisorio dei seggi che si riferisce ad uno scrutinio non definitivo. Anche se difficilmente con l'arrivo dei dati delle ultime sezioni cambierà la composizione del Consiglio regionale.