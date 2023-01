Sabato 21 Gennaio 2023, 11:42

Campagna elettorale per le regionali del Lazio incentrata ieri sulla sanità, mentre a Latina sono attesi i big.

Diversi candidati consiglieri regionali hanno incontrato l'Ordine dei medici di Latina, sulle più urgenti criticità di settore. Per Salvatore La Penna (Pd), «assi principali nella programmazione sanitaria regionale sono i nuovi ospedali, di Latina e del Golfo, entrambi già finanziati».

Su liste di attesa e carenza di organico, secondo il consigliere Dem, «è importante che agli investimenti del Pnrr si accompagni una politica di reclutamento e di sblocco a livello nazionale di risorse utili a potenziare la dotazione di operatori sanitari, soprattutto nelle periferie, nei pronto soccorso, nei servizi e nei reparti più carenti di risorse, prevedendo politiche di incentivazione salariale».

Anche Annalisa Muzio (FI) ha incontrato l'Ordine, in un faccia a faccia in cui è emerso come «l'Ordine dei Medici deve lavorare e dialogare con la Asl per poi indirizzare la politica a fare le scelte migliori». Muzio pensa a «canalizzazione mirata delle risorse del Pnrr sulla sanità, ammodernamento dell'amministrazione del nosocomio per recepire donazioni, instaurare collaborazioni con privati e associazioni, armonizzare le collaborazioni con i centri accreditati, andando oltre una visione essenzialmente statalista, perché il privato è una risorsa, e ancora una maggiore collaborazione con la Facoltà di Medicina». Incontro sulla sanità anche per Maria Grazia Ciolfi (M5S), secondo cui «I rappresentanti hanno denunciato la totale assenza di coinvolgimento dell'Ordine nelle decisioni relative alla politica sanitaria da parte della Asl in primis, ma anche della conferenza dei sindaci». Nel corso della riunione, «sono stati menzionati anche i temi della carenza di organico, le difficoltà legate alla gestione delle ambulanze e il problema dello stress lavoro-correlato della professione medica».

Anche Enrico Tiero (FdI) ha incontrato l'Ordine, assicurando che «se sarò eletto, chiederò la partecipazione dell'Ordine dei medici a riunioni e a tavoli pertinenti la sfera sanitaria che verranno convocati dalla nuova amministrazione regionale di centrodestra». Secondo Tiero, «c'è la necessità di aumentare gli organici negli ospedali, con incentivi, e concorsi per medici e infermieri in provincia; la carenza di personale ha infatti ripercussione sulle liste di attesa: ampliamo allora le prestazioni con apertura delle strutture, pubbliche e private, ogni giorno. Occorre inoltre potenziare la medicina territoriale, per ridurre gli accessi impropri al pronto soccorso».

Si intensificano intanto gli appuntamenti: oggi a Latina, a presentare il programma del centrosinistra, che candida a governatore Alessio D'Amato, arriverà il leader nazionale di Azione, Carlo Calenda alle ore 18 all'Hotel Europa. Sempre all'Hotel Europa, ma alle 21, appuntamento con il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, candidato alla segreteria nazionale del Pd. Bonaccini sta affrontando un tour nazionale, al pari degli altri candidati, per proporre la sua idea di Pd. Sempre all'Hotel Europa, ma domani alle 18, incontro pubblico per il candidato governatore di centrodestra, Francesco Rocca. L'incontro sarà preceduto dalla presentazione di tutti i candidati consiglieri della coalizione.