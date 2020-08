Reddito di cittadinanza, il Comune di Formia avvia i progetti di inclusione

La Giunta Comunale di Formia ha deliberato i progetti che interesseranno nei prossimi mesi i percettori del Reddito di Cittadinanza: servizi sociali, scuola, lavori inerenti il decoro urbano e l'accoglienza nella casa comunale e presso i siti archeologici.

Dallo scorso mese i percettori sono stati convocati dagli operatori del Servizio di inclusione sociale per gli adempimenti a loro carico. In particolare, affinché venga assicurata la prosecuzione del contributo economico, dovranno sostenere i colloqui previsti dal Ministero. La convocazione, presso gli uffici dei servizi sociali siti in Piazzetta delle Erbe, avviene attraverso email, sms e raccomandata; esperiti tutti e tre i tentativi di convocazione si incorre nella decadenza.

L'invito per i soggetti che beneficiano del reddito di cittadinanza è quello di rispondere alla convocazione e qualora non abbiano ancora ricevuto alcun avviso, di contattare i referenti al recapito telefonico 0771778612.

