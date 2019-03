Spunta una recinzione nel parco in Q4, un privato rivendica la proprietà

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un terreno recintato nel bel mezzo di un parco pubblico, anzi che sembrava pubblico perché in realtà, almeno in parte, è privato. La recinzione è comparsa l'altra mattina in zona Q4, nell'Oasi Verde frequentatissima da chi ama correre o camminare, ma anche da famiglie e bambini. A pochi metri dalla grande rotonda sono stati piantati i pali di legno, per adesso solo una delimitazione accessibile.Non è semplice ricostruire con precisione tutti i passaggi legati a quel terreno, ma il risultato è questo: il proprietario dell'area ha deciso di delimitarla e di chiedere al Comune 4 milioni di euro per quel terreno utilizzato senza autorizzazione.«La questione - spiega il capogruppo di Lbc, Dario Bellini - dovrà essere approfondita il Commissione Ambiente anche con il supporto degli uffici. Per adesso sappiamo che anni fa, all'epoca di Zaccheo, il Comune fece propria l'area senza regolarizzare i rapporti con il proprietario. Da qui è nato un contenzioso che si trascina ancora oggi, per questo motivo il proprietario dell'area ha deciso di recintarla chiedendo 4 milioni di euro al Comune».Scavando più a fondo nella storia di quelle particelle emerge un problema nato nel lontano 1983 quando iniziarono i lavori per la realizzazione della rotonda nella zona Q4 che all'epoca era un quartiere in costruzione. Una società privata, proprietaria del terreno, lamentò un errore nella costruzione della rotonda e di altre opere che furono realizzate sul terreno privato. Nacque un contenzioso ma il Comune neppure si costituì in giudizio e la vicenda finì con una condanna e un risarcimento a favore del privato, che mai fu versato.La questione rimase in sordina per moltissimi anni, riemergendo soltanto al momento della realizzazione del parco comunale. A quel punto il privato è tornato a rivendicare il proprio diritto sulla superficie, avviando un nuovo contenzioso che si trascina da tempo.Si arriva così ai giorni nostri e alla decisione del privato di recintare l'area, un gesto che di certo pone l'attenzione su un caso paradossale e curioso di cui quasi nessuno era a conoscenza.Ora il Comune dovrà decidere come muoversi. «Affronteremo il caso in commissione - aggiunge Bellini - insieme ad altre questioni che riguardano il quartiere, come il finanziamento per l'installazione di attrezzi da palestra all'aperto. L'attenzione alla Q4 resta altissima da parte nostra e cercheremo di porre rimedio anche alle scelte errate fatte in passato». Intanto nel quartiere, ma anche sui social, la recinzione nel parco continua ad attirare curiosità e stupore.