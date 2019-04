Recinzione in Q4, erba tagliata ma solo da un lato

Ultimo aggiornamento: 10:40

E' accaduto esattamente ciò che i residenti temevano. Dopo la recinzione dell'area privata, spuntata nei giorni scorsi nel parco Oasi Verde in Q4, gli operatori della ditta che si occupa del verde hanno provveduto ieri al taglio dell'erba ma, ovviamente, soltanto nella parte di proprietà del Comune. Al di là dei pali in legno, evidenziati ulteriormente con il nastro bianco e rosso, l'erba è rimasta alta perché sarà il proprietario a doversene occupare a proprie spese. Lo stesso proprietario che chiede al Comune 4 milioni di euro per l'utilizzo dell'area senza titoli. Il caso è ancora tutto da chiarire e sarà uno degli argomenti all'ordine del giorno della Commissione Ambiente prevista proprio per oggi.Il contenzioso risale al lontano 1983 quando iniziarono i lavori per la realizzazione della rotonda nella zona Q4. Una società privata, proprietaria del terreno, lamentò un errore nella costruzione della rotonda e di altre opere che furono realizzate sul terreno privato. Nacque un contenzioso ma il Comune neppure si costituì in giudizio e la vicenda finì con una condanna e un risarcimento a favore del privato, che mai fu versato. Ora gli aventi diritto sono tornati a presentare il conto al Comune.