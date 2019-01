Razzia di pneumatici a Sperlonga: la banda del cric torna in azione

La banda del cric torna in azione e, questa volta, prende di mira Sperlonga. Due le auto lasciate letteralmente a terra nella notte tra lunedì e martedì, una Yaris e una Nissan Micra, entrambe nuovissime.



Come da copione, ignoti hanno alzato le vetture con l'ausilio dell'apposito arnese, hanno smontato gli pneumatici, otto in totale, li hanno sostituiti con quattro coppie di mattoni e si sono dileguati.



Le due automobili si trovavano parcheggiate la prima in via Romita e la seconda in via Maga Circe, nella parte bassa della città.



Ad accorgersene, all'indomani, i proprietari che si sono subito recati a sporgere denuncia presso la vicina stazione dei carabinieri.



Quello di Sperlonga non è che l'ennesimo furto messo a segno nel Sud Pontino con moltissimi residenti sprovvisti di box e garage auto che temono, come si suol dire, di rimanere a piedi.



