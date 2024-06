Giovedì 13 Giugno 2024, 00:05

TRIBUNALE

Processo con giudizio immediato e condanna a cinque anni di carcere per Roberto Vico, 30enne di Latina accusato di avere rapinato un’anziana in pieno centro. Il processo a suo carico si è concluso ieri mattina davanti al primo collegio penale del Tribunale di Latina presieduto da Gian Luca Soana che ha inflitto una pena superiore a quella sollecitata dal pubblico ministero Marina Marra che aveva chiesto 4 anni di reclusione.

I fatti risalgono al 18 gennaio scorso quando l’imputato aveva aggredito una 75enne in via Guido Reni nei pressi del Dsm dell’ospedale Santa Maria Goretti. La vittima stava parcheggiando la sua auto quando l’uomo aveva aperto lo sportello dal lato del passeggero e aveva afferrato la borsa poggiata sul sedile nonostante il disperato tentativo della donna di trattenerla. Poi era scappato.

Le urla della vittima avevano richiamato l’attenzione del genero, titolare di un’attività commerciale poco distante dal luogo della rapina, che insieme alla donna si era messo all’inseguimento del rapinatore il quale, ad un certo punto, raggiunto dai due nei pressi dal Palacultura, aveva tirato fuori dalla tasca una siringa e gliela aveva puntata contro.

Poi era scappato nuovamente dirigendosi verso piazza San Marco mentre il genero della 75enne aveva continuato a pedinarlo fino a quando non era arrivata una pattuglia dei carabinieri del Norm che lo aveva bloccato recuperando sia la borsa rubata al cui interno c'era il portafoglio che altri 500 euro in contanti, probabilmente frutto di altri colpi messi a segno. Vico era stato arrestato e dopo l’interrogatorio messo agli arresti domiciliari ma aveva violato gli obblighi imposti da tale regime ed era finito nuovamente in carcere a distanza di pochi giorni dal precedente fermo. La Procura, alla luce degli elementi raccolti e la flagranza di reato, ha deciso di procedere con il giudizio immediato.

L’UDIENZA

Ieri il processo nel quale era chiamato a rispondere di rapina, reato per il quale il pubblico ministero Marina Marra al termine della sua requisitoria ha invocato una condanna a quattro anni di carcere. Il Tribunale, al termine della camera di consiglio, ha inflitto all’imputato una pena più pesante, cinque anni di reclusione.