Rapine in villa, arrestato un bandito seriale: era latitante da anni

Mercoledì 23 Giugno 2021, 19:49

Catturato dalla Polizia ad Aprilia un latitante albanese di 54 anni, gravato da un provvedimento di carcerazione per l’espiazione della pena di 4 anni e 10 mesi di reclusione.

L’uomo, con la complicità di alcuni suoi connazionali, si era specializzato in reati contro il patrimonio quali ricettazione, furto e non disdegnava le rapine in ville dei castelli romani. Era latitante da tempo.

Nel gennaio 2008, mentre stava consumando l’ennesima rapina in villa a Velletri, lo straniero venne attinto alla spalla e alla gamba da due colpi di pistola esplosi dal proprietario dell’immobile ove la banda aveva fatto irruzione in piena notte.

L'uomo è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Vasto dove sconterà la pena.