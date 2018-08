Rapinato al semaforo mentre consegna pizze: inseguito e arrestato il malvivente

di Barbara Savodini

FONDI - Hanno ordinato cinque pizze d'asporto per festeggiare insieme la chiusura dell'ufficio in vista delle ferie estive ma, dopo due ore di attesa, il fattorino ancora non era arrivato. Enorme la sorpresa del gruppo di colleghe quando, richiamando la pizzeria, si sono sentite rispondere che l'addetto alle consegne era stato rapinato. Una scusa per giustificare il ritardo? Tutt'altro: un gravissimo fatto di cronaca avvenuto in prima serata al semaforo della più trafficata arteria della città, via Stazione.



Il giovane stava aspettando che l'indicatore luminoso diventasse verde quando uno straniero l'ha avvicinato, l'ha minacciato e gli ha intimato di scendere dall'auto. Senza obiettare, la vittima ha abbandonato la vettura, una Bmw ma, non appena il malvivente si è allontanato, ha subito chiesto aiuto. Tempestivo l'intervento degli agenti di polizia che si sono lanciati in un inseguimento lungo le vie della città.



Poco dopo l'uomo, un ragazzo di nazionalità albanese, è stato arrestato dai poliziotti in periferia, in via Covino per l'esattezza. Neppure il tempo di consumare una delle cinque pizze di “Elite” durante la fuga. Ilarità, stupore e sconcerto tra le colleghe quando hanno appreso l'incredibile storia (vera) delle cinque pizze. Nonostante la fame, il gruppetto si è congratulato con i poliziotti che, nell'arco di pochissimo tempo, sono riusciti ad assicurare alla giustizia il malvivente.

