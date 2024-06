Martedì 4 Giugno 2024, 23:50

IL COLPO

Puntarono un’anziana di 77 anni e, dopo averla osservata a lungo, misero a segno una rapina il 5 aprile scorso. Un’azione rapida che consentì a due donne di portare via un bottino considerevole, soprattutto i gioielli, una vita di ricordi custoditi gelosamente in casa. Le due rapinatrici, senza alcuno scrupolo, portarono via tutto: collane, anelli, bracciali e persino la fede nuziale che l’anziana portava al dito.

Ieri mattina, dopo una complessa indagine, i poliziotti della Squadra Mobile di Latina hanno eseguito due misure cautelari nei confronti di due donne italiane di 46 e 37 anni, accusate del colpo avvenuto due mesi fa.

Secondo la ricostruzione dell’accusa quel giorno la vittima fu sorpresa dalle due donne mentre rientrava a casa. Una delle due rapinatrici si avvicinò alla vittima spingendola all’interno di casa e intrufolandosi insieme a lei, dopo essersi impossessata delle chiavi. A quel punto le intimò di sedersi e rimanere in silenzio mentre lei iniziava la ricerca dei preziosi custoditi nella camera da letto. Dopo aver arraffato i gioielli la donna fuggì dall’appartamento per raggiungere l’auto nella quale la complice era pronta per la fuga.

Dopo l’allarme lanciato dalla signora sono iniziate le indagini per individuare le due donne responsabili dell’odiosa rapina. «L’analisi delle telecamere di videosorveglianza - spiega la Questura in una nota - di alcuni esercizi pubblici della zona e del condominio di residenza della vittima, che hanno immortalato l’autrice della rapina, ha consentito di individuare l’auto con la quale quest’ultima è fuggita, condotta da una complice». I poliziotti della Squadra Mobile hanno scoperto che la vettura era in uso alle due indagate, successivamente la 46enne è stata anche riconosciuta in fotografia sia dalla vittima della rapina, sia da una vicina di casa che l’aveva vista allontanarsi subito dopo aver commesso il fatto.

Le indagini, sulla scorta dei primi elementi raccolti dalla polizia, sono andate avanti rapidamente. Gli investigatori hanno analizzato i tabulati del traffico telefonico delle utenze in uso alle due donne, ma soprattutto sono riusciti a recuperare il tracciato del Gps installato dall’assicurazione sulla vettura usata dalle rapinatrici. Così è stato possibile collocare le donne in auto sul luogo della rapina e lungo la via di fuga, ricostruendo tutti i movimenti effettuati a bordo dell’auto.

«Le indagate - conclude la Questura - sono state rintracciate in due luoghi diversi: una ad Aprilia e l’altra a Rovigo e, al termine degli atti di rito, la 46enne è stata sottoposta agli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico, mentre la 37enne è stata sottoposta all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria».