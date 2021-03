Rapina in villa ad Aprilia: banditi armati portano via oro e soldi

Rapina in villa ieri sera ad Aprilia: 2 uomini armati hanno fatto irruzione in un'abitazione di pressi di via Guardapasso ed hanno sorpreso il proprietario in compagnia di alcuni amici. I banditi, con la minaccia delle armi, sono riusciti a portare via oro e 8mila euro in contanti. Poi la fuga verso la Pontina. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Reparto Territoriale di Aprilia che ora stanno indagando per risalire ai rapinatori. Nessuno è rimasto ferito, ma si sono vissuti momenti di paura.

© RIPRODUZIONE RISERVATA