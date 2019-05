Rapina in un'azienda di Cisterna 2 anni fa, in arresto 25enne

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tentò di portare via 20 quintali di materiale ferroso da un’azienda di Cisterna, in via Prato Cesarino, venne ostacolato dal titolare che fu poi aggredito con calci e pugni. Sul posto arrivarono i carabinieri che riuscirono ad arrestare i due responsabili. Un colpo fallito, tentato l’11 ottobre del 2017. Ora a distanza di 2 anni i carabinieri hanno dato esecuzione ad un ordine per la carcerazione emesso dal Tribunale di Latina, traendo in arresto un 25enne, già sottoposto ai domiciliari, ed ora trasferito nel carcere di via Aspromonte, con l’accusa di rapina aggravata. Il giovane dovrà scontare la pena residua di 2 anni e 8 mesi. Quel giorno si trovava in compagnia di un 14enne di etnia rom. Entrambi erano domiciliati nel campo nomadi di via della Sughereta ad Aprilia. Solo grazie all’intervento dei militari per il titolare dell’azienda presa di mira non vi furono gravi conseguenze.