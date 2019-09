Rapina titolare di sala giochi e poi va a giocare i soldi alle slot: arrestato

Ha rapinato il titolare di una sala giochi e poi ha usato i soldi per provare a vincere alle slot macchine.

Un ragazzo di 24 anni è stato arrestato dai carabinieri a Cori, dove aveva appena picchiato il proprietario dell'attività per farsi consegnare i soldi.

Scattato l'allarme sono intervenuti i militari che hanno trovato il giovane intento a spendere i soldi rapinati alle slot.

eE' stato arrestato con l'accusa di rapina e trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa del processo per direttissima.

Il titolare della sala giochi, 60 anni, è stato medicato al punto di primo intervento. Ne avrà per cinque giorni. © RIPRODUZIONE RISERVATA