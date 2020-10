Rapina con la mascherina, ma i video riprendono la sua auto: bandito arrestato

La Polizia ha fermato il presunto autore della rapina messa a segno al negozio "Sissy moda" di Pontinia. E' stato fermato perché gravemente indiziato un ragazzo di 21 anni.

Le indagini hanno avuto inizio a seguito della rapina consumata il 29 settembre a seguito della quale era intervenuta una "volante" che aveva accertato come fosse entrato in azione un bandito con il volto travisato dalla mascherina e un berretto in testa, il quale aveva mostrato alla cassiera una pistola che aveva alla cinta. Impossessatosi dell'incasso, circa 300 euro, si era dato alla fuga ma gli agenti, insieme agli investigatori della squadra mobile, grazie anche alle immagini estrapolate dai sistemi di sorveglianza sono risaliti al ragazzo. Sia la somiglianza fisica, sia l'auto utilizzata hanno portato al fermo. Sono stati rinvenuti, fra l'altro, capi di vestiario e scarpe simili a quelli indossati dal rapinatore ma, soprattutto, all’interno dell’autovettura è stata rinvenuta una replica di pistola Colt 911, verosimilmente utilizzata nel corso della rapina.

Vedi anche > Mascherina anti-Covid e kalashnikov: così rapinano un portavalori e scappano con 100mila euro

© RIPRODUZIONE RISERVATA