Rapinò una donna di orologio e gioielli a Latina, nuovo arresto per il ladro con la passione dei Rolex

Arrestato per aver rapinato a Latina una donna del suo orologio Cartier, di diversi gioielli e denaro contante. L'ordinanza di custodia cautelare gli è stata notificata in carcere, perché il rapinatore ha la passione degli orologi costosi, e di rapine ne aveva messe a segno diverse, tanto che era già in carcere accusato della stessa fattispecie di reato dallo scorso maggio.Ieri pomeriggio i militari del Norm della Compagnia carabinieri di Latina gli hanno notificato l'ordinanza di custodia cautelare in carcere per rapina aggravata emessa dal Tribunale di Latina, firmata dal giudice per le indagini preliminari nei confronti di Reina Gonzales, colombiano di 40 anni.L'uomo era in carcere a Latina dal 29 maggio scorso in quanto ritenuto responsabile di numerosi altri colpi analoghi, sempre ai danni di professionisti o imprenditori che controllava per giorni, verificava gli spostamenti quindi sceglieva luogo e ora più adatti per colpire. Quest'ultimo caso risale allo scorso dicembre, vittima una donna, il colombiano si era introdotto nella sua auto appena la professionista era salita al posto di guida e l'aveva minacciata con una pistola facendosi consegnare orologio, gioielli e denaro, valore complessivo circa 25.000 euro.