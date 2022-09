Giovedì 1 Settembre 2022, 12:02

Si è presentato alle 8,30, all'orario di apertura della farmacia, con il volto coperto con una mascherina ffp2 e gli occhiali da sole: «Datemi tutti i soldi». Un giovane di 25 anni è stato arrestato poco dopo dai carabinieri mentre tentava un'improbabile fuga prendendo un treno alla stazione di Latina Scalo.

L'episodio, dalla dinamica piuttosto curiosa, è avvenuto ieri alla farmacia Provantini in via Epitaffio 150, nel cuore di Latina Scalo. «Era l'orario di apertura - racconta il titolare - quando è entrato questo giovane con il volto coperto con una mascherina e gli occhiali. Ha minacciato i farmacisti al banco tirando fuori un piccolo coltello, la rapina è durata poco perché il nostro magazziniere si è accorto di quanto stava accadendo e ha subito chiamato i carabinieri».

Il giovane rapinatore, originario di Formia, ha chiesto i soldi presenti nelle casse, ma a quell'ora i contanti erano davvero pochi. Si è dovuto accontentare di appena cento euro, ma evidentemente non gli bastavano.

«A un certo punto - racconta ancora il titolare della farmacia Provantini - voleva che aprissimo la cassaforte per consegnarli altro denaro, ma noi la cassaforte non ce l'abbiamo proprio! Così gli abbiamo dato cento euro dicendogli che avevamo già allertato i carabinieri. A quel punto, spaventato, è fuggito via».

Comprensibile la paura del personale ma anche dei primi clienti che proprio in quel momento stavano entrando nella farmacia che aveva appena aperto i battenti. Il farmacista ha fornito ai carabinieri una dettagliata descrizione e i militari, che stavano già effettuando dei controlli in zona, hanno impiegato pochi minuti a individuare il rapinatore in fuga verso la vicina stazione ferroviaria. Il ragazzo è stato bloccato e perquisito, addosso aveva i soldi appena sottratti alla farmacia e il coltello utilizzato per minacciare i presenti. E' scattato l'arresto, il giovane è stato trasferito al carcere di Frosinone a disposizione dell'autorità giudiziaria. Secondo la ricostruzione era partito in treno da Formia per compiere la rapina a Latina Scalo e, nel suo piano, sarebbe dovuto fuggire allo stesso modo, salendo sul primo treno disponibile.

«E' la prima volta che subiamo una rapina - commenta il titolare della farmacia - è avvenuto tutto molto velocemente, l'importante è che nessuno si sia fatto male e che il responsabile sia stato prontamente bloccato».