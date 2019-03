Rapina in lavanderia, donna ferita con un coltello in pieno centro a Latina

Una donna è stata ferita nel tentativo di rapina alla sua lavanderia. L'episodio è avvenuto in via Mameli, a due passi dal centro di Latina. La signora, che era sola nella sua attività, ha visto entrare un ragazzo che da qualche minuto si aggirava nella zona e pensava fosse un cliente. Una volta arrivato al banco, però, ha minacciato la titolare dell'attività con un coltello chiedendole i soldi. Al rifiuto ha colpito la donna ferendola alla mano e quindi è fuggito.



Sono in corso accertamenti da parte della Polizia, mentre la signora è stata soccorsa dal personale dell'Ares 118. E' in stato di choc per l'accaduto, ma la ferita per fortuna non è preoccupante.