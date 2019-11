Rapina e lesioni, arrestato il cognato di Battello. Lasciò l'auto rubata fuori dalla caserma dei Carabinieri

Ultimo aggiornamento: 18:40

Lo hanno arrestato in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare, ma hanno scoperto che è verosimilmente l'uomo che ha lasciato un'auto rubata di fronte alla stazione carabinieri di Cisterna a mo' di "sfida" all'Arma, la stessa che qualche settimana dopo ha riguardato il cognato, Cristian Battello, arrestato sempre ad Aprilia dopo le pesanti minacce ai militariOggi è stato arrestato il cognato, appunto, Marian Tricolic, origini romene, 34 anni, all'interno di un alloggio popolare occupato senza titolo dal proprio nucleo familiare. Nei suoi confronti è stata eseguita un'ordinanza di custodia cautelare per i reati di rapina in concorso, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate.L'ordinanza riguarda un episodio del 30 settembre scorso, quando l'uomo fu sorpreso di notte mentre si appropriava di beni di varia natura all’interno di una tabaccheria di Aprilia ed era riuscito a fuggire opponendo un’accanita resistenza nei confronti dei carabinieri intervenuti, che malgrado ciò riuscivano a neutralizzare il complice.