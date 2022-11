Armato di pistola rapina l'incasso al supermercato Conad di Priverno

Fulminea rapina a mano armata ieri sera presso la Conad di Priverno, sita in via Torretta Rocchigiana. Un giovane con il volto coperto, è entrato nei locali del supermercato poco dopo l'ora di chiusura, quando il personale stava rimettendo a posto i prodotti in vendita. Armato di pistola ha intimato alle commesse di consegnare tutto il denaro che era riposto nelle due casse all'ingresso.

Il personale terrorizzato ha consegnato il denaro. A quel punto il bandito è fuggito. Immediatamente è stato chiesto l'intervento dei carabinieri. I militari di Priverno giiunti sul posto hanno fatto scattare il piano antirapina ma del bandito nessuna traccia. Al momento non è neppure chiaro se abbia agito da solo oppure se all'esterno vi fosse un complice. Ancora da quantificare il denaro rapinato.