Rapina in casa ad Aprilia: legano un'anziana e minacciano il marito, poi fuggono

Tentata rapina ai danni di due anziani. E' accaduto nella zona di via Carano, nella periferia di Aprilia. Due uomini incappucciati sono entrati in casa dei due malcapitati: hanno legato la donna, minacciato il marito e tentato di portare a termine il colpo. Qualcosa però li ha disturbati e hanno preferito fuggire via portando via solo un orologio di poco valore. L'anziano ha poi liberato la moglie e chieso aiuto ai carabinieri del Reparto Territoriale. I militari hanno eseguito un sopralluogo e avviato subito le ricerche dei due rapinatori.