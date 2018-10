Rapina in banca a Fondi ma questa volta non è un film: si cerca una Renault Clio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FONDI - Rapina alla Banca Popolare di Fondi ma questa volta non è un film.Proprio come nella sceneggiatura di “Brave Ragazze” le cui riprese si sono svolte sabato presso l'istituto di credito fondano ai piedi del Castello , ignoti hanno preso di mira la filiale di Piazza Unità d'Italia per poi fuggire a bordo di una Renault Clio targata CV.Sul caso indagano gli agenti del commissariato di polizia di Fondi. La segnalazione è stata diramata a tutte le forze dell'ordine che stanno facendo posti di blocco per rintracciare l'utilitaria francese.