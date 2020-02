Rapina alle poste di Aprilia, uomo arrestato dai carabinieri. In casa aveva anche una pistola

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Arrestato dai carabinieri del reparto territoriale il presunto autore della rapina alle poste di Aprilia, compiuta il 21 febbraio scorso. I militari hanno associato alla casa circondariale di Latina un uomo di 52 anni, ritenuto responsabile del colpo. Nel corso di una perquisizione domiciliare è stato trovato in possesso di una pistola Beretta calibro 9x21, completa di 15 cartucce, asportata durante un furto in abitazione nel 2016 e del medesimo abbigliamento indossato in occasione della rapina.