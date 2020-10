Due banditi hanno assaltato intorno alle 19 il centro scommesse di via don Luigi Sturzo a Latina. In due, armati, con volto travisato, si sono fatti consegnare l'incasso, circa 1300 euro, e sono fuggiti a piedi. Sul posto gli agenti della Squadra Volante della Questura. Al momento però non sono stati rintracciati.

