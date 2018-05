Rapina a un'anziano con spray urticante: arrestato dalla Polizia

Aveva messo a segno una rapina ai danni di un anziano, utilizzando spray urticante, ma è stato arrestato dalla Polizia di Stato della Questura di Latina. Il personale della squadra mobile ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di Daniel Dragos Marcu, 26 anni, identificato al termine di indagini partite subito dopo il colpo messo a segno il 30 gennaio.



L'anziano era stato aggredito presso la propria abitazione, dopo essere stato accecato con spray urticante e brutalmente malmenato. L'arrestato è considerato un soggetto di elevata pericolosità sociale, con diversi precedenti a carico. Tra l'altro era stato già arrestato il 9 marzo, sempre dalla Squadra Mobile di Latina, per violenze commesse nei confronti della sua ex convivente.



Il provvedimento eseguito oggi è stato richiesto dal sostituto procuratore Marco Giancristofaro ed emesso dal giudice per le indagini preliminari, Laura Matilde Campoli.

Mercoledì 9 Maggio 2018



