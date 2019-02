Raid notturno alla Asl di Aprilia, ennesimo furto

Ennesimo furto al Poliambulatorio di Aprilia ai danni del Cup: i ladri hanno agito di nuovo nella notte riuscendo a portar via la cassaforte, appena sostituita. I malviventi questa volta hanno agito da veri professionisti: sono entrati dalla parte che dà verso la scuola Pascoli e poi hanno praticato un foro nei locali del Cim per poi entrare negli uffici del Cup e portare via la cassaforte. I ladri sono tornati negli uffici del Cim e con una fiamma ossidrica hanno aperto la cassetta di sicurezza. Il bottino è ancora da quantificare. Del caso sono stati informati i carabinieri. Non c’è pace per la Asl di Aprilia presa di mira di continuo da mesi. La richiesta di sicurezza diventa sempre più insistente. © RIPRODUZIONE RISERVATA