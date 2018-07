Ragazzo di colore si sente male in piazza, soccorso dal sindaco Damiano Coletta

Si è sentito male in piazza del Popolo, a pochi passi dall'ingresso della biblioteca comunale, un giovane migrante. Forse il caldo, forse la stanchezza, di fatto ha accusato un malore. Qualcuno ha chiamato il sindaco, Damiano Coletta, che è cardiologo ed è corso immediatamente a soccorrere il giovane di colore, ha poi comunicato all'ambulanza in arrivo le condizioni del ragazzo e lo ha assistito fino al momento in cui sono intervenuti i sanitari del 118. Per fortuna nulla di grave, solo uno svenimento.

Luned├Č 30 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:48



