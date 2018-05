Ragazzo accoltellato a Scauri, è caccia all'aggressore

di Giuseppe Mallozzi

Versa in gravissime condizioni un ragazzo che lunedi sera è stato vittima di un'aggressione all'arma bianca. Sul caso sono in corso serrate indagini dei carabinieri di Scauri e del nucleo operativo e radiomobile di Formia.



Secondo le prime informazioni, il giovane - tra i venti e i trenta anni, del luogo - si trovava in compagnia della propria fidanzata sulla Via Appia, quando all'improvviso è stato accoltellato all'addome da uno sconosciuto.



Ha trovato un primo soccorso in una pizzeria. Sul posto è giunta un'ambulanza del 118 che ha trasportato il ragazzo presso il pronto soccorso dell'Ospedale "Dono Svizzero" di Formia, dove è stato affidato alle cure dei sanitari.



Non si conoscono ancora le ragioni di tale aggressione, sulla quale i carabinieri stanno svolgendo accertamenti e hanno aperto una vera e propria caccia all'uomo, con posti di blocco in tutto il golfo.

Marted├Č 15 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 07:03



