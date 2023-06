Ragazzino in bici investito da un'auto: cade a terra poi scappa, la due ruote era rubata

Un incidente tra un'auto e una bici elettrica si è registrato nel primo pomeriggio di oggi all'incrocio tra viale dello Statuto e via Monti, a Latina. La macchina, una Ford Ka che viaggiava sulla strada principale, ha colpito, per cause ancora in fase di accertamento da parte della Polizia Locale, il ragazzo che usciva dalla traversa a bordo delle due ruote, il quale ha sbattuto la testa sul parabrezza, rompendolo.

Subito dopo l'impatto, il giovanissimo è scappato dal luogo dell'incidente. Solo dopo un po' è ricomparso, è stato medicato dai paramedici e trasportato in ospedale da un'ambulanza del 118, fortunatamente in condizioni non gravi. Si è anche capito il motivo della fuga: la bici elettrica era rubata. Agli agenti di Polizia Locale il compito di effettuare i rilievi.