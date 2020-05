© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sono bloccati da due mesi in Messico, senza la possibilità di tornare in Italia, nonostante abbiano già speso duemila euro in voli poi annullati senza neppure un rimborso. E’ diventata un incubo la storia di due 33enni,di Latina e la collega romanaI due lavorano nel turismo e, nell’ottobre scorso, hanno deciso di approfittare della bassa stagione in Italia per un viaggio in Messico che unisse svago e formazione nel settore come “tour leader”.«Il rientro in Italia era previsto ad aprile - racconta- ma l’esplosione dell’epidemia ha complicato la situazione e ora ci troviamo qui, bloccati e quasi senza soldi, in attesa di una soluzione che sembra molto complicata, senza un adeguato sostegno delle autorità. Chiediamo solo di poter acquistare un volo per tornare a casa».I due giovani hanno già pagato voli della Blue Panorama e della Neos, «entrambi cancellati senza alcun rimborso, ma solo con un voucher che al momento non riusciamo ad utilizzare. Ci siamo rivolti all’unità di crisi per il rimpatrio degli italiani, attraverso il consolato, ma nessuno è stato in grado di aiutarci e nemmeno di darci spiegazioni. L’Italia è l’unico paese europeo a non aver usufruito dei finanziamenti della protezione civile europea che coprono fino al 75% del costo del biglietto aereo per far rientrare i connazionali all’estero».Marco e Veronica, ospiti di un amico che vive astanno tentando in ogni modo di rientrare, anche utilizzando Facebook.«C’è un gruppo di italiani in Messico - racconta Marco - che ha censito tutti i connazionali che vogliono rientrare, circa 450. Poi è stato organizzato, con il supporto di un’agenzia, un volo partito il 6 maggio, ma con le misure di distanziamento i posti erano pochissimi e i biglietti costavano 1.200 euro a persona, non accettavano neppure i voucher che erano stati emessi per i voli precedentemente cancellati, una vera follia. Ora restiamo qui in attesa di una possibilità, io intanto rischio di perdere un lavoro che mi è stato offerto in Italia».