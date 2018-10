Ragazza tenta di rapinare un negozio armata di coltello: panico tra i clienti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli agenti del Commissariato di Polizia di Formia domenica hanno arrestato una ragazza di 23 anni (L.M.) residente a Formia per aver rapinato una attività all’interno del centro commerciale Orlandi in via Vitruvio. La donna, armata di coltello, ha minacciato il cassiere del negozio di elettrodomestici Trony, intimandogli di consegnare l’intero incasso. Nel negozio è scoppiato il panico tra i clienti presenti all'interno anche perché la ragazza ha tentato ripetutamente di colpire con il coltello uno dei dipendente dell’esercizio commerciale, fortunatamente senza riuscirci.Immediatamente veniva richiesto l’intervento della Polizia di Stato tramite il 113, che inviava sul posto una pattuglia della Squadra Volante. Gli agenti sono riusciti con non poche difficoltà a bloccare la donna, disarmandola e rendendola inoffensiva. Condotta negli uffici del commissariato di Formia, la 23enne veniva tratta in arresto per il reato di tentata rapina a mano armata di coltello e posta agli arresti domiciliari come disposto dall'Autorità Giudiziaria.