​Ragazza si sente male in casa e muore a 18 anni tra le braccia della madre

Una ragazza di 18 anni è morta stamattina nella sua casa a Sezze (Latina). Francesca Venditti, studentessa, si è sentita male mentre era nella sua abitazione insieme alla mamma che ha chiamato il 118. Inutili i soccorsi, la ragazza era già deceduta.

Il sostituto procuratore Claudio De Lazzaro ha disposto l'autopsia per stabilire le cause del decesso. Si ipotizza un aneurisma, ma sarà necessario attendere l'esame autoptico per avere risposte certe.

Secondo la ricostruzione Francesca aveva appena finito di preparare la colazione, si stava preparando per uscire quando è stata colpita dal malore fatale.

La giovane era molto conosciuta e amata. Aveva la passione per il canto e la danza. La 18enne frequentava l’ultimo anno del Liceo delle Scienze Umane e si stava preparando per sostenere l'esame di maturità.

Ultimo aggiornamento: 19:46

