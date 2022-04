Domenica 24 Aprile 2022, 10:09

NORMA

Ci sono ancora preoccupazione e sgomento per quanto accaduto a Chiara, mercoledì mattina, quando è stata investita in Via Epitaffio a Latina.

Erano circa le 8:30: la ragazza di Norma, appena scesa dall'autobus di linea che dal paese l'aveva portata a Latina, stava attraversando la strada quando è stata travolta da un suv. Chiara era stata portata via in codice rosso e al Goretti era stata sottoposta ad un intervento, ma le sue condizioni sono rimaste critiche ed è stata ricoverata in Rianimazione. Nel reparto ieri mattina ne hanno valutato lo stato cerebrale, e lunedì procederanno ad un altro controllo. Alla guida del suv c'era un imprenditore di Cisterna di Latina, 48enne, che attualmente risulta indagato per lesioni gravissime ai danni della giovane. Al vaglio della polizia stradale di Latina la dinamica dell'incidente, per la quale sono stati ascoltati nelle ultime ore diversi testimoni. Via Epitaffio a quell'ora era molto trafficata, era l'ora di punta in cui tutti vanno al lavoro o a scuola, e tanti ragazzi erano presenti al momento dell'investimento: Chiara non era l'unica ad essere scesa dal pullman per andare a lezione all'ente di formazione.

Gli altri ragazzi avevano proseguito per un breve tratto sul marciapiede laterale, invece lei pare avesse iniziato subito ad attraversare la strada, quindi era di pochi passi più avanti ed è stata travolta davanti agli occhi dei compagni. Aveva quasi finito di attraversare la strada quando è stata investita: il suv viaggiava in direzione opposta al bus da cui era scesa ed era diretto verso Latina Scalo. Nel frattempo sono arrivati i risultati dei test sul conducente: negativi sia per alcol che per droga. Restano da capire il rispetto dei limiti di velocità ed eventuali fattori di sicurezza dell'infrastruttura stradale che possano aver contribuito alla dinamica dell'incidente. Latina e Norma sono sotto choc per l'accaduto ed in particolare quella del paese di origine della ragazza, per il quale il sindaco Andrea Dell'Omo nella giornata di ieri ha espresso vicinanza alla famiglia.



