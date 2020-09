Ragazzina aggredita in piazza della Libertà, identificati i responsabili

Sono sttai identificati i giovani accusati di aver aggredito una ragazza di appena 17 anni in piazza della Libertà a Latina.



L'episodio è avvenuto nella serata di ieri, sabato 12 settembre quando i poliziotti della Squadra Volante sono intervenuti dopo la segnalazione, pervenuta alla Sala Operativa, di una ragazza spintonata in centro durante un litigio.



La ragazza ha riferito di essere stata aggredita, poco prima, da altri giovani, che spingendola con violenza l’avevano fatta cadere rovinosamente a terra facendole sbattere la testa. La giovane è stata accompagnata al pronto soccorso dagli operatori del 118.



L'intenzione del padre di sporgere denuncia ha spinto i poliziotti ad avviare le indagini per risalire ai ragazzi responsabili dell'aggressione.