Latina, raffiche di vento micidiali: danni e disagi in tutta la provincia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Paura in provincia per le fortissime raffiche di vento che, da questa notte, stanno mettendo a dura prova il territorio.Tra rami divelti, tettoie volate via e recinzioni fatte a pezzi, moltissimi danni e disagi in diversi comuni pontini.In viale Europa a Monte San Biagio, in particolare, poco prima delle 10, una recinzione metallica è precipitata sulla sede stradale colpendo in pieno una Lancia Musa.Paura per moglie e marito, residenti nella frazione di Vallemarina, entrambi fortunatamente illesi.I pannelli hanno sfiorato anche altre vetture fino all'intervento delle forze dell'ordine che hanno messo in sicurezza l'arteria.Coperture divelte nella notte anche a Fondi, nei pressi del Comune, e nelle frazioni periferiche.I vigili del fuoco del comando provinciale di Latina sono stati letteralmente tempestati di chiamate per tutta la notte.Nessuna tragedia, per fortuna, ma tante situazioni di potenziale pericolo che hanno richiesto un lungo lavoro di messa in sicurezza delle strade pontine.Lungo la Migliara 53, nei pressi dell'Appia, un albero ha ostruito il passaggio per buona parte della mattinata.Altre chiamate arrivate al centralino dei vigili del fuoco hanno riguardato tegole e pali pericolanti.Secondo le previsioni il vento continuerà a soffiare con violenza fino alle 13.Secondo il bollettino meteo diramato dalla protezione civile, l'allerta resta alta fino al tardo pomeriggio di oggi.