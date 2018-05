Raffica di furti nel weekend: rubati televisori, arredi e oggetti di poco valore tra Fondi centro e il litorale

di Barbara Savodini

FONDI - Weekend di furti a Fondi con diversi episodi che hanno interessato contemporaneamente diverse zone della città. Fatta eccezione per un caso nei pressi del Castello, tutti i colpi hanno riguardato la periferia, il litorale e i quartieri poco illuminati o frequentati. In via della Torre, per esempio, ignoti hanno preso di mira un'abitazione per la probabile presenza di biciclette a pedalata assistita. Ad accorgersi dell'effrazione sono stati, ieri mattina, i proprietari che hanno subito sporto denuncia presso la locale Tenenza dei carabinieri.



Secondo il racconto di altre vittime che ieri ancora non avevano formalizzato le proprie denunce, le case visitate nello stesso quartiere sarebbero state almeno quattro in totale.

Contemporaneamente diverse persone si stavano recando presso il commissariato di polizia di Fondi per episodi simili ma avvenuti sul litorale, in particolare nella zona di Selvavetere. Trattandosi di case utilizzate perlopiù durante il periodo estivo, in tutti i casi è risultato magro il bottino con i ladri che hanno portato via anche arredi, vecchi televisori, piccoli elettrodomestici od oggetti di poco valore. I malviventi, non è chiaro se gli stessi o altri, nei giorni scorsi hanno visitato anche un’azienda agricola e due case rurali.



Gli episodi hanno destato una certa apprensione in città dove da qualche mese non si sentiva più parlare di furti ed effrazioni. Gli agenti di polizia hanno immediatamente provveduto ad intensificare i controlli con posti di blocco anche nelle frazioni periferiche, come San Magno e le Querce, senza tuttavia rilevare alcunché di sospetto. Controlli a tappeto anche da parte dei carabinieri della locale Tenenza.

Domenica 6 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:30



© RIPRODUZIONE RISERVATA