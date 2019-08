Giustizia in lutto per la morte di Raffaella De Pasquale, il magistrato aveva 49 anni

Ultimo aggiornamento: 12:35

Giustizia in lutto per la perdita di Raffaella De Pasquale. Il magistrato aveva 49 anni, ha lottato per un anno contro la malattia che l'aveva colpita, si è spenta giovedì nella tarda serata a Roma. La sua vita si divideva, sia dal punto di vista personale che professionale, tra Roma e Latina. Per molti anni ha lavorato nella Procura del Capoluogo pontino, preparatissima e determinata ha lasciato il segno come pubblico ministero in via Ezio e più tardi come giudice nella sede del Tribunale in piazza Buozzi.Commozione e cordoglio nel mondo giudiziario e anche in quello forense per la perdita di Raffaella De Pasquale, la cui famiglia aveva origini pontine e dove il magistrato veniva regolarmente anche dopo il trasferimento a Roma. Sue le indagini e le soluzioni degli omicidi Soldi a Latina, Pisnoli ad Aprilia, ottenne condanne esemplari nella Concorsopoli pontina che sconvolse il mondo della scuola e delle abilitazioni, lo stesso in importanti indagini sullo spaccio di stupefacenti e sugli appalti nelle pubbliche amministrazioni. A Roma, dove ha lavorato nell'ultimo periodo della sua vita, si è occupata tra l'altro del caso Raggi.Il magistrato aveva di recente perso entrambi i genitori, lascia le sorelle Federica e Francesca Romana. I funerali si terranno a Roma, domani si aprirà la camera ardente nel Tribunale della Capitale.