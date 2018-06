Raduno di trattori per i 50 anni della "Marchegiani", si punta al record mondiale

Puntano al record del mondo di presenza dei trattori. La sfida è lanciata dall'azienda Marchegiani per il cinquantesimo anno di attività della Pontina Trattori. Obiettivo dell’ambizioso progetto, quello di superare le 1271 presenze raggiunte nel 2010 in Canada ed entrare così nel Guinness World Record Organization.



Ad ospitare l'ammassamento un’area allestita di 50.000 metri quadrati, presso la zona artigianale di Pontinia, ai quali è stato affiancato uno spazio di altri 10.000 destinato all’esposizione delle novità tecniche. Intento della manifestazione è di rafforzare e rendere visibile ai più l’immagine dell’Agro Pontino che in questi dieci lustri ha dimostrato di primeggiare per qualità delle produzioni, varietà colturali e competenze agronomiche e produttive.





Nata nel 1968 dal genio creativo di Arduino Marchegiani e dalla moglie Margherita, la Pontina Trattori ha venduto nella sua storia oltre 10.000 trattori agricoli. In questo fine settimana una serie di eventi per l'importante anniversario

