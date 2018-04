Racing Fondi, quarto cambio in panchina: Luiso prende il posto di Sanderra

Quarto allenatore della stagione per il Racing Fondi che ha esonerato Stefano Sanderra e prova a centrare una salvezza che avrebbe del miracoloso affidando la panchina a Pasquale Luiso.



A rendere nota la decisione è stata la società in un comunicato: «La Racing Fondi comunica l’esonero del signor Stefano Sanderra, a cui vanno i ringraziamenti per l’impegno e la serietà professionale. La conduzione tecnica della squadra è affidata al signor Pasquale Luiso al quale diamo il benvenuto ed auguriamo buon lavoro».



Sanderra aveva preso il posto di Antonello Mattei, subentrato a sua volta a Giuseppe Giannini, rimasto appena tre giornate sulla panchina rossoblù. Il Racing Fondi è penultimo in classifica a 26 punti e sembrano esserci poche chance di evitare i play out.

