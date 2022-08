Quindicenne si sente male in barca al largo di Palmarola: elicottero raccoglie Sos, lo recupera e lo porta in ospedale

Nella mattinata di oggi durante una missione di pattugliamento, un elicottero della Guardia Costiera di Catania - temporaneamente schierato sull'aeroporto militare di Pratica di Mare - ha intercettato, al largo dell'isola di Palmarola, il segnale di richiesta soccorso proveniente da un'imbarcazione. A bordo, un ragazzo spagnolo di 15 anni necessitava di urgenti cure mediche.

Dopo aver effettuato il recupero del quindicenne, il pilota dell'elicottero della Guardia costiera si è diretto all'aeroporto militare di Latina, dove il personale del 70° Stormo immediatamente si predisponeva per fornire il necessario supporto sanitario e logistico, schierando in prossimità dell'area di atterraggio, la propria ambulanza, con personale medico e assistente sanitario che prestava i primi soccorsi al giovane paziente e ne stabilizzava le condizioni di salute.



A quel punto a Latina Scalo arrivava una ambulanza del 118. Il giovane è stato preso in carico dai sanitari e trasferito al Santa Maria Goretti.