"Questo piatto di grano", venerdì presentazione del libro sulla colonizzazione dell'Agro Pontino

Sarà presentato venerdì 7 settembre alle 18 presso il Museo della Terra Pontina, nell’ex edifico dell’Opera Nazionale Combattenti, in piazza del Quadrato a Latina, il nuovo libro di Giulio Alfieri “Questo piatto di grano. La colonizzazione dell’Agro Pontino. Nomi, volti, origini delle famiglie che si insediarono”, pubblicato da Atlantide editore.



Sin dal titolo, che strizza l’occhio alla celebre canzone di Francesco De Gregori “La storia”, s’intuisce che i riflettori della narrazione sono puntati sull’universo dei coloni, circa 4.000 famiglie, tante furono comprendendo quelle costrette ad abbandonare l’impresa e quelle derivate dalle originarie, che si insediarono nei poderi dell’Opera nazionale combattenti dopo la bonifica operata dal fascismo. Come si legge nella sinossi: «Nel narrare le fasi, le modalità, le scelte della colonizzazione, il focus resta puntato sulle conseguenze che le decisioni ebbero sulle famiglie coloniche, le vere protagoniste di quella vicenda. Ad esse quest’opera vuol rendere giustizia, preservandone i nomi, i volti, le origini e le vicende dall’oblio in cui, non di rado, il procedere senza soste della Storia relega le storie silenziose degli umili».



Una ricerca di una profondità tale da configurarsi come un manuale della colonizzazione pontina, oltre a suscitare nuovi studi e considerazioni sulla storia della medesima. Ad affiancare l’autore nella prima presentazione pubblica saranno il direttore del Museo della Terra Pontina, Manuela Francesconi, il direttore di Latina editoriale oggi Alessandro Panigutti, l’assessore alla cultura del comune di Latina Silvio Di Francia, l’editore Dario Petti e il giornalista Mauro Nasi che modererà l’incontro.

Luned├Č 3 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:53



