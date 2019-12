Questa sera al PalaBianchini 'Tutti in campo contro la leucemia' in ricordo di Gianfranco Alessandrini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Beneficenza e grande spettacolo questa sera alle 20,30 al PalaBianchini di Latina per la decima edizione de “Tutti in campo contro la leucemia” in ricordo di Gianfranco Alessandrini. Sul parquet di via dei Mille si sfideranno le All Stars Latina, una squadra formata da atleti di Latina Calcio, Top Volley Cisterna, Benacquista Latina Basket e Latina Calcio a 5, e la nazionale italiana Amici della Tv, con tanti ospiti protagonisti del Grande Fratello.Il costo del biglietto per prendere parte all'evento organizzato dall'Associazione di Promozione Sportiva 'Gianfranco Alessandrini' è di 5 euro e tutto il ricavato sarà destinato all'ospedale 'Silvestrini' di Perugia, al reparto di Pediatria dell'ospedale 'Santa Maria Goretti' di Latina, oltre che ad una serie di associazioni che operano nel sociale come Diaphorà, Martina e la sua Luna e Lucky Friends.Nel corso della manifestazione ci saranno diverse sorprese e la possibilità (anche sul web) di acquistare all'asta le maglie di tanti campioni del calcio italiano e internazionale. Dal 2010 ad oggi sono stati raccolti 38.000 euro e l'auspicio è quello di riuscire a fare sempre di più per chi ne ha bisogno.Partecipare per ricordare e aiutare, al PalaBianchini è tutto pronto per una kermesse divenuta felice consuetudine prima delle festività natalizie.