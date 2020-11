Quattro escursionisti dispersi al Circeo, tratti in salvo durante la notte

Quattro escursionisti dispersi sul promontorio del Circeo sono stati tratti in salvo la notte scorsa da personale dei Vigili del Fuoco. L'allarme era scattato nel tardo pomeriggio di ieri - 18 novembre - con la segnalazione al 115 da parte della stazione Carabinieri forestali. Inizialmente a chiedere soccorso erano stati due escursionisti che avevano dichiarato di aver perso l'orientamento e di non essere in grado di tornare giù.

APPROFONDIMENTI LATINA Invasione di calabroni, chiuso il sentiero per il picco del Parco del... LATINA Escursionisti in difficoltà sul Picco di Circe, così li...

Dai Vigili del fuoco arrivava l'invito a non muoversi e mandare un messaggio con il proprio cellulare per individuare il punto esatto grazie al Gps in dotazione al personale specializzato in topografia applicata al soccorso. Nel frattempo ai dispersi che avevano lanciato l'allarme si univano altri escursionisi, anche loro con problemi di orientamento e non in grado di tornare indietro.

Intanto personale dei vigili del fuoco e i carabinieri forestali iniziavano a salire e in piena notte raggiungevano i quattro - due della provincia di Latina e due di quella di Roma - infreddoliti e impauriti ma in buone condizioni di salute.

Vedi anche > Smart working, la corsa alla casa al mare: soprattutto se è al Circeo

© RIPRODUZIONE RISERVATA