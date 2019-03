Quartiere "Nicolosi", patto di collaborazione tra Comitato e Comune di Latina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Firmato il patto di collaborazione tra il Comune di Latina e l'Associazione comitato di quartiere "Nicolosi" per la cura dell'area verde di via Giovan Battista Grassi.L'accordo, della durata di 1 anno, ha come obiettivo la riqualificazione e la valorizzazione di un bene comune da parte della cittadinanza attraverso uno strumento di amministrazione condivisa, il "Patto di collaborazione" appunto, che è stato già attivato in altre zone del capoluogo con diverse realtà spontanee e associative. Nello specifico, l'area verde di via Grassi ha sempre rappresentato un punto di riferimento per gli abitanti del "Nicolosi" e grazie all'accordo sottoscritto i cittadini potranno impegnarsi in prima persona - in collaborazione con il Comune e nell'ambito di un rapporto basato sulla fiducia reciproca - a rendere questo spazio un luogo bello, accogliente e inclusivo. Il patto prevede anche un percorso condiviso per arrivare alla realizzazione di un parco giochi per bambini e un'area sgambamento per cani.«Ci sono cittadini e cittadine a Latina che scelgono di prendersi cura dei beni comuni - commenta l'assessora alla partecipazione Cristina Leggio - e di essere parte della costruzione di un percorso di crescita per la comunità. Questo processo si sta attivando in molti luoghi della città e li sta trasformando in spazi di confronto e condivisione. Spazi dove potersi riconoscere insieme ad altri e costruire nella cura di un bene comune una nuova identità, spontanea, creativa e inclusiva. Voglio ringraziare tutti questi uomini e donne, e oggi in particolare ringrazio i firmatari del patto dell'area verde di via Grassi, che si impegnano in prima persona per coltivare speranza e creare legami in ogni angolo della nostra città».