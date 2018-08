Quarta Bandiera Blu per Terracina, questa sera la città festeggia con la "Notte Blu 2018"

Terracina festeggia la quarta Bandiera Blu consecutiva con la "Notte Blu 2018" in programma tra qualche ora. La manifestazione, che prenderà il via alle ore 18 per terminare alle 2 di domani, coinvolgerà tutte le principali piazze e luoghi di aggregazione cittadini, dal Borgo Pio (la marineria di Terracina) fino al Centro Storico Alto, in un connubio di espressioni artistiche, cultura e sensibilizzazione ambientale di grande suggestione e impatto.



Il programma della Notte Blu è ricchissimo e prevede concerti di musica leggera, popolare e jazz nel Parco Chezzi e nelle piazze Aldo Moro, Mazzini e Della Repubblica (nel Centro Storico Basso), visita guidata gratuita al Museo della Città in Piazza Santa Domitilla, insieme a un percorso artistico ed enogastronomico, arricchito da artisti di strada e concerti da Corso Anita Garibaldi fino a Piazza Municipio (Centro Storico Alto). In particolare ci vogliamo soffermare sugli eventi in programma in Pazza Garibaldi, cuore del quartiere marinaresco del Borgo Pio: dalle 20 prenderanno il via i racconti dei personaggi che vivono quotidianamente il mare, in ogni stagione, protagonisti dell’ottenimento della Bandiera Blu. Quindi sarà la volta di 10 talenti che canteranno il mare, accompagnati dall’Orchestra del Maestro Settimio Savioli, come commento dal vivo di immagini suggestive proiettate nella piazza. Prima delle performance artistiche, è previsto un incontro pubblico con gli amministratori locali che illustreranno ai cittadini e ai turisti le pratiche adottate, i risultati conseguiti e, soprattutto, il grande lavoro che c’è dietro la candidatura e l’assegnazione della Bandiera Blu, impegno a ciclo continuo che necessita dell’impegno di tutti e che richiede un anno di accurata preparazione, di concezione di nuove iniziative che riguardano l’ambiente, la cultura e il turismo.



Il sindaco Procaccini ha evidenziato come sia “un orgoglio l’ottenimento per il quarto anno consecutivo della Bandiera Blu, vessillo che qualifica la qualità del mare, dell’ambiente e di una serie di servizi turistici e culturali. Questo evento vuole essere un tributo al lavoro dei tantissimi che nel corso dell’anno si impegnano per raggiungerlo, dagli uffici comunali, alle associazioni, a tutti gli attori sociali e, soprattutto, alla condotta virtuosa dei cittadini di Terracina". L’assessore all’Ambiente Emanuela Zappone ha sottoscritto le parole del sindaco sottolineando come “l’impegno porta sempre buoni risultati. Per la serata, che comporterà variazioni alla viabilità cittadina, sono state istituite una navetta A1 Mare aggiuntiva con parcheggio nell’area mercato settimanale, una navetta per il centro storico che partirà dal Polo Trasporti oltre a quella già esistente, la Linea O, che farà capolinea in Piazza della Repubblica invece che in Piazza Mazzini. Voglio ringraziare tutti i dipendenti comunali, la Polizia Locale, le Forze dell’Ordine, la Protezione Civile e il personale delle Autoambulanze perché il loro impegno consentirà a Terracina di regalarsi una notte di festa e di sensibilizzazione ambientale”. Anche il delegato ai Grandi Eventi Andrea Bennato ha espresso grande soddisfazione “perché lo spirito di squadra e di profonda collaborazione che ha caratterizzato tutti i protagonisti di questa manifestazione rappresenta un modello anche per il futuro e ha portato all’organizzazione di un evento che promette di essere di grande qualità”.





