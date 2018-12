Trentacinquenne investito su via Epitaffio, caccia al "pirata"

Incidente questa mattina prima delle sette lungo via Epitaffio. Un trentacinquenne è stato investito all'incrocio con via Custoza e l'auto che lo ha travolto non si è fermata. Erano le 6.45. Immediatamente sono scattati i soccorsi e contestualmente le ricerche del pirata. Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia Stradale e i sanitari del 118. L'uomo è stato ricoverato al Goretti ma non è in pericolo di vita. La Polizia Stradale è sulle tracce del "pirata". © RIPRODUZIONE RISERVATA