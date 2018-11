Qualità della vita, Latina risale di dieci posizioni: è settantunesima

Ultimo aggiornamento: 11:24

Se Roma perde diciotto posizioni, Latina ne recupera dieci: è il risultato dell'indagine sulla qualità della vita realizzata da Italia Oggi e dall'Università di Roma La Sapienza, pubblicata sul quotidiano economico questa mattina. Il capoluogo pontino risale al settantunesimo posto e stacca sia la Capitale scivolata in 85^ posizione, e Frosinone stabile all'83° posto.Il capoluogo pontino resta pur sempre in terza fascia (quell con qualità della vita scarsa) proprio come Roma e Frosinone, ma avvicinando i capoluoghi di seconda fascia (dove le città hanno una qualità della vita accettabile) dove troviamo Rieti (52^) e Viterbo. Quest'ultima è la città dove si vive meglio nel Lazio e con un notevole exploit è risalita dal 64° al 48à posto, scalando sedici posizioni.Per Latina vero e proprio exploit nella sezione "Ambiente" dove si piazza al 21° posto risalendo addirittura di 76 posizioni, a un passo dalla prima fascia di Belluno diciannovesima in classifica. Un risultato ottenuto tra l'altro grazie al decimo posto per la potenza dei pannelli fotovoltaici installati sugli edifici pubblici.