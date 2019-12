Qualità della vita, Latina al 69° posto: guadagna tre posizioni, seconda nel Lazio dopo Roma

Ultimo aggiornamento: 17:29

Latina è al 69° posto in Italia nella classifica 2019 sulla Qualità della vita pubblicata oggi dal Sole 24 ore. Milano è risultata la provincia più vivibile per il secondo anno consecutivo, mentre l’ultima classificata, quest’anno, è Caltanissetta. L'indagine 2019 «è una versione extra large della tradizionale indagine del quotidiano sul benessere nei territori, su base provinciale: rispetto all’anno scorso, infatti, il numero di indicatori è aumentato da 42 a 90, divisi in sei macro aree tematiche che indagano altrettante componenti dello star bene» spiegano dal quotidiano.Latina nel Lazio è seconda solo a Roma (piazzatasi al 18° posto). ASlle sue spalle Viterbo (73° posto), Frosinone (84°) e Rieti (88°). Nelle classifiche parziali Latina si piazza ottantunesima per “Ricchezza e consumi”, sessantacinquesima per “Affari e lavoro”, addirittura al 98° posto per “Ambiente e servizi”, al 15° per “Demografia e società”, al 75° posto per “Giustizia e sicurezza”, e 69a per “Cultura e tempo libero”.Prosegue così la risalita del capoluogo che si migliora di tre posizioni rispetto all'anno precedente quando aveva ottenuto con un balzo di 10 posizioni il miglior risultato degli ultimi 14 anni. Il miglior risultato Latina lo ha ottenuto nel 2003 quando si piazzò al 56° posto, mentre l'anno successivo scese al 64°. Andando più indietro jnel tempo latina arrivò al 62° posto nel 1995.