Qual è la città pontina con le luminarie più belle? Vota sul Messaggero

Scegli le luminarie natalizie più belle della provincia di Latina: parte oggi il contest del Messaggero sugli addobbi luminosi più belli della provincia di Latina. E’ una sfida tra i Comuni pontini, che ci auguriamo vada al di là del campanilismo, “premiando” l’idea migliore per le festività che ci accingiamo a trascorrere con il peso della pandemia da Coronavirus. In questo momento, così difficile per tutti, questa iniziativa virtuale è pensata per alleggerire il momento, per farci svagare un po’, ma in fondo anche per offrire suggerimenti utili alle amministrazioni comunali per le prossime festività. Che l’argomento diverta e coinvolga lo dimostrano i post sui social che in questi giorni rimbalzano dalle località potine scatenando a raffica like e commenti divertiti.

IL TABELLONE

Abbiamo scelto le luminarie di sedici Comuni pontini che si contenderanno la vittoria nel contest in sfide dirette come nel tennis o nelle coppe di calcio: ottavi di finale, quarti, semifinali e finale. In ogni turno si protà votare per tre giorni. Si parte da oggi, venerdì 11 dicembre. Le votazioni del primo turno andranno avanti fino a domenica 13 dicembre alle 16; entro mercoledì 16, con stop allo stesso orario, si potrà votare per scegliere le semifinaliste tra i comuni che avranno ottenuto più voti; entro il 19, sempre fino alle 16, saranno disputate le semifinali che decreteranno le finaliste. L’ultima sfida si deciderà entro il 22 dicembre, con gong allo stesso orario, le luminarie più belle di questo Natale 2020.

I COMUNI IN GARA

Abbiamo scelto 16 Comuni per questa sfida cercando di premiare gli allestimenti più avanti, alla data di ieri, nelle installazioni e l’originalità: Aprilia, Castelforte, Cisterna, Fondi, Formia, Gaeta, Itri, Latina, Minturno, Pontinia, Roccagorga, Sabaudia, San Felice Circeo, Sermoneta, Sezze, Terracina.

LE PRIME OTTO SFIDE

Da venerdì mattina mattina sul sito ilmessaggero.it/latina sarà possibile votare per decretare quali città passeranno ai “quarti di finale”. Il voto per le prime otto sfide andrà avanti fino a domenica 13 dicembre alle 16. Ecco le sfide: 1) Latina-Itri; 2) San Felice Circeo-Minturno; 3) Fondi-Sermoneta; 4) Terracina-Roccagorga; 5) Gaeta-Cisterna; 6) Sezze-Castelforte, 7) Sabaudia-Aprilia; 8) Formia-Pontinia. Si potrà votare sul sito del Messaggero, dove troverete anche delle fotogallery per farvi un'idea più approfondita delle luminarie in corsa per la vittoria. Ma potrete anche inviarci le vostre foto più belle sulla pagina Fb del Messaggero Latina che andranno ad arricchire le gallery.

LE LUCI IN CAMPO

Nutrita la varietà di luminarie da selezionare attraverso il nostro contest web. Alcune municipalità hanno scelto la linea della sobrietà, parliamo dei piccoli Comuni soprattutto collinari, ma anche rivieraschi come ad esempio di San Felice Circeo. Nel panorama degli addobbi si nota lo stile “razionalista” scelto da Sabaudia e in parte da Aprilia e Pontinia. Luci spettacolari e video mapping colorano Fondi, Sermoneta e in particolare Gaeta fin sopra la chiesa cattedrale, mentre a Latina e Sezze, ad esempio, prevalgono soggetti tridimensionali con un pensiero rivolto soprattutto ai più piccoli. Variegati anche i temi prescelti, si va dalla essenza della Natività prevalente a Terracina al mondo fantastico che alloggia nei giardini e nelle piazze di altre città, tra una più tradizionale cometa, sul lungomare di Scauri, al più colorato dei Babbo Natale, tra gli angoli di Itri. Buona scelta.

