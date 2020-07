Fu arrestato a Latina per droga: 42enne ucciso a Napoli con 14 coltellate

Salvatore Attanasio, 42 anni, di Napoli, è rimasto vittima di un agguato nel capoluogo campano. Era lì da qualche giorno, in località Case Nuove: qui è stato ucciso la notte scorsa con 14 coltellate. L'uomo è stato trasportato in ospedale, ma poi è morto per le ferite riportate. Il suo scooter, con tracce ematiche intorno, è stato ritrovato in Via Manso. Sul caso indaga la squadra mobile di Napoli: l'ipotesi è che l'uomo, con precedenti per droga e un lungo curriculum per il quale era noto alle forze dell'ordine, stesse cercando di piazzarsi sul mercato della droga locale.

Proprio per spaccio di stupefacenti era stato arrestato a Latina, nell'aprile scorso: nel capoluogo pontino era sottoposto all'obbligo di firma. Fermato da una pattuglia della squadra volante, si era mostrato nervoso ed era stato trovato con oltre mille euro nel portafogli; poi si era rivoltato contro un agente ed aveva tentato la fuga. Durante la perquisizione in casa gli agenti avevano trovato 7 grammi di cocaina e 65 pasticche di anfetamine.

